Argentina fecha empréstimo com Catar para pagar US$ 765 milhões ao FMI

A Argentina vai pagar nesta sexta-feira (4) um vencimento de dívida de cerca de US$ 765 milhões ao Fundo Monetário Internacional (FMI) por meio de um empréstimo anunciado com o Catar. O pagamento evita que o país recorra a suas reservas internacionais para quitar o valor.

O empréstimo é no valor de 580 milhões de direitos especiais de saque, a moeda utilizada pelo FMI, a uma taxa de juros de 4,033% ao ano.



O decreto publicado na sexta-feira estabelece que o ministro da Economia, Sergio Massa, tem poderes para assinar "o Acordo de Facilidade Modelo" com o Catar.



Segundo o documento, a medida busca "recompor as reservas e melhorar a sustentabilidade fiscal, protegendo a infraestrutura crítica e o gasto social" do país.