Eleição EUA: Biden e Trump empatam na disputa pela presidência, indica pesquisa

Agência Estado

Pesquisa divulgada nesta terça-feira (1º) pelo jornal norte-americano The New York Times mostra o atual presidente dos EUA, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump empatados para a disputa de 2024. No levantamento, feito em parceria com o Siena College, tanto o democrata quanto o republicano aparecem com 43% das intenções de voto cada.