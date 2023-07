EUA: senadores apresentam proposta de lei para impedir que membros do governo negociem ações

Senadores norte-americanos apresentaram um projeto de lei bipartidário para impedir que membros do poder executivo federal e parlamentares possuam ações de empresas individuais.



A proposta faz parte de uma série de medidas apresentadas neste ano para reformular as regras do governo em relação à negociação de ações no Congresso e no Poder Executivo.



Uma pesquisa divulgada na última quarta-feira pelo Programa de Consulta Pública da Universidade de Maryland constatou que 80% dos eleitores apoiam a proibição da posse de ações por membros do Congresso.



O projeto de lei inclui penalidades para funcionários do governo que violarem as regras, entre elas, a perda de lucros provenientes da negociação de ações e multas de pelo menos 10% do valor dos investimentos proibidos.



Atualmente, os legisladores e seus assessores têm permissão para possuir e negociar ações individuais, desde que não tomem decisões de investimento com base em informações não públicas que aprenderam em seus empregos no Congresso.