Joanesburgo, na África do Sul, registra neve pela primeira vez em uma década

Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul, registrou queda de neve pela primeira vez em mais de uma década, no início desta semana. O fenômeno, que não acontecia desde 2012, provocou euforia. Vídeos publicados nas redes sociais mostram paisagens brancas na cidade com mais de 6 milhões de habitantes. No subúrbio de Brackenhurst, ao Sul de Joanesburgo e onde o fenômeno foi mais intenso, crianças saíram às ruas para fazer bonecos e bolas de neve.

O serviço meteorológico sul-africano emitiu alertas devido à frente fria que atingiu a província de Gauteng, onde estão Joanesburgo e a capital Pretória. O frio continuava nesta terça (11), com mínima de 1ºC. As temperaturas baixas devem se estender até o fim da semana, embora sem previsão de mais neve, segundo os meteorologistas. Além de Gauteng, o fenômeno na segunda foi registrado nas províncias de Mpumalanga, Eastern Cape e Free State, o que é raro.

O Serviço de Meteorologia da África do Sul alertou que as temperaturas baixas representam um risco para as pessoas em situação de rua - até esta terça, nenhuma morte devido ao frio havia sido divulgada.

Cientistas afirmam que o aumento da frequência e da intensidade de fenômenos extremos em várias regiões do mundo está relacionado à crise do clima, provocada pela atividade humana. No Nepal, a temporada de escalada do monte Everest é considerada uma das mais mortais da história devido ao frio extremo, que chegou a -40ºC.

Já na Europa, uma pesquisa publicada na revista Nature Medicine nesta segunda estima que mais de 61 mil pessoas tenham morrido de calor no verão do ano passado -o mais quente já registrado na história do continente. O número é próximo daquele registrado em uma das piores ondas de calor na região, quando as altas temperaturas de 2003 tiraram a vida de 70 mil pessoas.