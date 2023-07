Lula e primeiro-ministro da Noruega debatem investimentos com foco na sustentabilidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre nesta terça-feira (11). Na conversa, Støre reforçou o interesse em aumentar o investimento no Brasil, em especial com foco em sustentabilidade. De acordo com nota divulgada pelo Palácio do Planalto, no telefonema, ambos combinaram de se encontrar pessoalmente assim que possível.

Lula convidou o primeiro-ministro para visitar o Brasil e agradeceu a contribuição do país nórdico ao Fundo Amazônia. Na conversa, Lula também citou a Cúpula da Amazônia, marcada para agosto, em Belém, no Pará.



"O primeiro-ministro parabenizou Lula por sua reeleição, salientou o aumento dos investimentos noruegueses no Brasil, em particular na área da sustentabilidade, e exaltou a relevância da Cúpula da Amazônia. Expressou interesse em colaborar mais com o Brasil em temas como segurança alimentar e combate à fome e o manejo dos oceanos, além da tradicional agenda climática", diz a nota.



De acordo com o Palácio do Planalto, Lula comentou sobre a intenção de estruturar um projeto de desenvolvimento a partir da biodiversidade amazônica. "Salientou, ainda, a abertura prevista de oportunidades de investimentos em energias renováveis, reforçando a limpeza da matriz energética brasileira e preparando o caminho para propostas concretas a serem apresentadas na COP 30, em Belém", finaliza a nota.