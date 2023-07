Ataque russo a restaurante deixa premiada escritora ucraniana gravemente ferida

A premiada escritora ucraniana e pesquisadora de crimes de guerra, Victoria Amelina, de 37 anos, ficou gravemente ferida em um ataque de míssil russo a uma pizzaria no leste da Ucrânia, na noite da última terça-feira (27).



O ataque ao Ria Lounge, um dos restaurantes mais populares de Kramatorsk, matou doze pessoas e feriu, ao menos, mais 60, de acordo com o The Guardian.



O estabelecimento estava cheio de civis quando foi atingido. "Não havia objetos militares que pudessem ser um alvo legal para o ataque naquele dia", disse o PEN Ucrânia e o grupo Truth Hounds em comunicado.

"O bombardeio do Kramatorsk Ria Lounge é outro crime nesta cadeia e (mais uma) evidência da maneira como os russos travam suas guerras", continuou a nota.



De acordo com a Rússia, o ataque teve como alvo os militares ucranianos e mercenários estrangeiros: "A análise da destruição e os testemunhos indicam que, muito provavelmente, as forças armadas da Rússia usaram um míssil Iskander para realizar o ataque", disse o comunicado conjunto com o PEN Ucrânia. "Este é um míssil com alta precisão, então os russos sabiam exatamente o que iria atingir".

Sobre Victoria Amelina

A pesquisadora deixou de escrever após a invasão russa no ano passado e se concentrou em documentar crimes de guerra e trabalhar com crianças na linha de frente ou perto dela.



Seu trabalho incluiu desenterrar o diário de Volodymyr Vakulenko, um colega escritor que foi detido ilegalmente e morto por soldados russos na cidade de Izium no início da guerra.

O diário, enterrado em seu jardim, serviu como um documento em tempo real das atrocidades russas.