Carro invade casa de prefeito na França em noite de protestos violentos

A casa do prefeito de L'Haÿ-les-Roses, nos arredores de Paris, foi invadida na quinta noite de protestos na França. Manifestantes colidiram um carro blindado na casa de Vincent Jeanbrun por volta das 1h30min (horário local). Eles atearam fogo ao veículo "na tentativa de incendiar a casa", afirmou o prefeito.

A esposa e os filhos de Jeanbrun estavam dormindo no momento do ataque e ficaram feridos tentando escapar. Jeanbrun estava na Câmara Municipal. A mulher foi hospitalizada com ferimentos no joelho, assim como um dos filhos pequenos, em estado menos grave, informou a equipe de Jeanbrun.

Nas redes sociais, Jeanbrun denunciou a "tentativa de assassinato de uma covardia indescritível". A polícia abriu inquérito, informou uma fonte judicial à agência de notícias AFP.

O carro da família de Jeanbrun também foi incendiado antes dos invasores serem dispersados do local pela polícia e bombeiros.

Na manhã deste domingo (2), a casa de Jeanbrun estava sob proteção policial e com marcas do ataque, incluindo o portão destruído e uma cerca atingida pelas chamas. Além do ataque à casa do prefeito de L'Haÿ-les-Roses, o veículo oficial do prefeito em La Riche, na região de Indre-et-Loire, foi incendiado.