‘Guerra foi provocada pela Rússia’, condena Lula em Porto Alegre

Diego Nuñez

Após um primeiro semestre marcado por contradições de posicionamento em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condenou as ações da nação comandada por Vladimir Putin. “Não é possível a gente não consertar o planeta Terra. Estamos vendo a guerra da Ucrânia com a Rússia, provocada pela Rússia. O dinheiro que eles tem para gastar em guerra seria muito mais útil se fosse utilizado para gastar na paz”, afirmou Lula durante fala sobre a campanha mundial contra a desigualdade.O presidente fez a declaração durante agenda no Rio Grande do Sul para a entrega de um conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida, em Viamão, e de dois novos blocos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na capital gaúcha. A fala sobre o conflito no Leste Europeu surge enquanto Lula afirma estar encampando, junto ao Vaticano, uma missão global contra a desigualdade.“Eu fui falar com o Papa Francisco: estou disposto a fazer campanha mundial para a gente acabar com a desigualdade no planeta Terra. Não é possível a gente conviver com a desigualdade racial, com a desigualdade de gênero, com a desigualdade na qualidade da comida, no salário, na oportunidade”, afirmou o presidente logo logo antes de condenar as ações do Kremlin.O petista afirma pensar grande. “Eu voltei porque acho que vamos construir o País que a gente quiser, do tamanho que a gente quiser, com a cara que a gente quiser. (…) Precisamos sonhar grande, porque quem pensa pequeno, colhe pequeno, vai tornar realidade uma coisa pequena”, afirmou Lula a gaúchos.