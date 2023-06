França enfrenta onda de protestos por morte de adolescente pela polícia

A morte de um motorista de entrega de origem argelina de 17 anos por um policial provocou uma onda de protestos violentos na França nesta quarta-feira (28). O assassinato de Nael M. aconteceu na terça-feira (27), no bairro de Nanterre, durante uma checagem policial.

No vídeo da abordagem que circula em redes sociais, há dois policiais de capacete próximos à janela do motorista de um carro de luxo amarelo. Um deles aparentemente está conversando com o rapaz enquanto o outro aponta a arma. Após alguns segundos, o motorista acelera, ao que o policial armado reage atirando uma vez. Poucos metros depois, sem direção, a Mercedes AMG sobe numa calçada e bate num poste. O rapaz morreu cerca de uma hora depois.



Nesta quarta-feira, o governo francês anunciou aumento da força policial em Paris e em outras cidades. O ministro do Interior, Gerald Darmanin, disse que 31 pessoas foram presas, 25 policiais ficaram feridos e 40 carros foram queimados em distúrbios durante a noite.



Darmanin disse que 1.200 policiais foram mobilizados durante a noite e 2.000 estariam atuando nesta quarta-feira na região de Paris e em outras grandes cidades para "manter a ordem".