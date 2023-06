Ucrânia: rebelião é primeiro estágio do desmantelamento de Putin, diz secretário de Defesa

Agência Estado

O secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksiy Danilov, afirmou que a rebelião do grupo mercenário Wagner, liderada por Yevgeny Prigozhin, na Rússia, é "o primeiro estágio do desmantelamento do sistema de Putin"."Prigozhin é apenas parte do grupo e parte do plano, a ponta do iceberg do processo de desestabilização", escreveu Danilov em sua conta no Twitter. "Na Rússia, formou-se um grupo de pessoas insatisfeitas - forças de segurança, funcionários e capital oligárquico, que consideram as ações de Putin mortais para seus próprios interesses e existência, uma ameaça à Rússia", acrescentou.Para o secretário, a marcha do grupo mercenário sobre a cidade de Rostv foi uma demonstração de seriedade dessas intenções, das oportunidades existentes "e da criação de condições para o início do processo de trânsito do poder, voluntário ou forçado".