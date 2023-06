'Amazônia pertence a toda a humanidade', diz Lula em Paris

"A Amazônia é um território soberano do Brasil, mas, ao mesmo tempo, pertence a toda humanidade", afirmou o presidente Lula (PT) em discurso para uma multidão que participava do festival Power Our Planet nesta quinta-feira, em Paris. O discurso presidencial aconteceu em uma brecha para participações de líderes globais em meio aos shows de artistas como Billie Eilish e Lenny Kravitz.

Vamos ser duros com toda e qualquer pessoa que quiser derrubar uma árvore para plantar soja, milho ou criar gado", continuou o presidente, que reforçou os números sobre a proteção da Amazônia e a larga oferta de energia renovável no país, uma exceção diante da dependência de fontes fósseis no resto do mundo.

Lula voltou a defender que os países ricos paguem pela conservação ambiental nos países em desenvolvimento. "Não foi o povo africano que poluiu o mundo. Não foi o latino-americano. Na verdade, quem poluiu o planeta nos últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial e, por isso, têm que pagar a dívida histórica que têm com o planeta Terra", afirmou, sob aplausos e gritos da plateia.

Outro momento de aplausos aconteceu quando Lula reforçou o compromisso - feito pelo Brasil para o Acordo de Paris, assinado em 2015 - de zerar o desmatamento até 2030.

Em uma fala de cerca de seis minutos, Lula ainda fez um convite à plateia para ir conhecer a Amazônia durante a COP30 do Clima, conferência sobre mudanças climáticas da ONU que será sediada na cidade de Belém no final de 2025.

Logo após o evento, Lula e a primeira-dama Janja foram recebidos pelo presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, residência oficial da presidência francesa, para um jantar junto aos chefes de Estado que participarão, nesta sexta-feira, da Cúpula por um Novo Pacto Financeiro Global.