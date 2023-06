Rússia diz que repeliu ataque ucraniano contra navio no Mar Negro

A Rússia afirmou neste domingo (11), que repeliu um ataque ucraniano a um de seus navios de guerra que patrulhava o Mar Negro perto de dois gasodutos.



"As forças armadas ucranianas tentaram, sem sucesso, atacar o navio da Frota do Mar Negro ‘Priazovie’", afirmou o Ministério da Defesa da Rússia, acrescentando que a Ucrânia usou seis navios não tripulados.



Segundo o ministério, o ataque ocorreu à noite, quando o navio cumpria a sua missão de "garantir a segurança ao longo da rota de dois gasodutos na zona sudeste do Mar Negro". Os dois gasodutos transportam gás russo para Turquia.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que o navio conseguiu destruir as embarcações ucranianas e não sofreu danos.



A Rússia relatou um incidente semelhante em 24 de maio contra o navio "Ivan Khurs", que foi atacado no Mar Negro por drones na zona econômica exclusiva da Turquia.

Zelenski indica que contraofensiva começou

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou no sábado (10), a confirmação mais forte de que a contraofensiva ucraniana para repelir a Rússia havia começado.



"Ações defensivas e contraofensivas estão ocorrendo na Ucrânia", disse Zelenski em uma coletiva de imprensa em Kiev com o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. "Não divulgarei em detalhes."



Seu comentário confirmou o que analistas militares, autoridades dos EUA e o Kremlin vinham indicando há dias: que tropas ucranianas com tanques de guerra ocidentais e veículos blindados estavam atacando posições fortificadas russas em vários lugares no sul e no leste.



Uma das investidas ucranianas foi em torno da cidade de Bakhmut, controlada pelos russos, no leste. Oficiais militares ucranianos disseram no sábado que as forças de Kiev avançaram cerca de um quilômetro em algumas partes da linha de frente perto de Bakhmut, reivindicando uma vitória em uma das três batalhas em andamento agora.