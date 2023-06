Sindicalistas protestam contra planos de Macron para reforma da previdência na França

Agência Estado

Sindicalistas franceses marcharam até a sede das Olimpíadas de Paris 2024 nesta terça-feira (6) e interromperam o tráfego no aeroporto de Orly, na capital, em uma tentativa de renovar os protestos contra o plano do governo de aumentar a idade de aposentadoria. No entanto, o protesto atraiu menos apoiadores do que no auge do movimento alguns meses atrás, e até mesmo alguns líderes sindicais pareciam prontos para virar a página.