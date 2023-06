Biden assina lei do teto da dívida que tira EUA da beira de calote sem precedentes

Agência Estado

A apenas dois dias de um calote em massa por parte do governo dos EUA, o presidente americano, Joe Biden, assinou uma lei neste sábado (3) que elevou o teto da dívida do país, evitando um default sem precedentes do governo federal.O Departamento do Tesouro havia alertado que o país começaria a ficar sem dinheiro para pagar todas as suas contas na segunda-feira, 5, o que teria causado ondas de choque nas economias dos EUA e global.