Agência Espacial Europeia festeja 20 anos de missão espacial com sua 1ª transmissão ao vivo de Marte

Para festejar o 20º aniversário da missão espacial não tripulada Mars Express, a Agência Espacial Europeia (ESA) fez na sexta-feira (2) a primeira transmissão ao vivo da história de Marte. A agência mostrou imagens direto do planeta vermelho entre 13h e 14h (horário de Brasília). No início, o planeta foi mostrado bem de perto; no fim da transmissão, ele apareceu mais distante.

Durante o evento, a cada 50 segundos novas imagens eram transmitidas diretamente da Câmera de Monitoramento Visual (VMC) a bordo do orbitador marciano de longa duração da ESA. Uma vez que a luz é refletida ou enviada por orbitadores e aterrissadores que a exploram e seguem para a Terra, dependendo das posições relativas dos dois planetas em órbita ao redor do Sol, isso pode levar de 3 a 22 minutos.



Desta forma, não foi exatamente uma transmissão ao vivo de fato. "Não existem notícias 'ao vivo' no espaço, pois somos limitados pela velocidade da luz que atravessa grandes distâncias", pontuou a agência espacial.



Na transmissão, o tempo entre as imagens serem tiradas da órbita de Marte e aparecerem na tela estava previsto em cerca de 18 minutos. Conforme a ESA, são 17 minutos para a luz viajar de Marte à Terra em sua configuração atual e cerca de um minuto para passar pelos fios e servidores no solo. Durante a exibição, porém, foi gasto um minuto a menos neste processo.