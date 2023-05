Apesar de aliança, EUA condenam ataques ucranianos em solo russo

Com uma manifestação um tanto quanto contraditória, o governo do Estados Unidos comentou os últimos ataques trocados entre russos e ucranianos no conflito que já dura 15 meses no Leste Europeu. Apesar de continuar apoiando a Ucrânia incondicionalmente, os EUA não apoiam ataques da Ucrânia em solo russo. Quem afirmou foi o coordenador do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca para comunicações estratégicas, John Kirby, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (31).

Ele explicou ainda que os Estados Unidos se comprometem em fornecer munição adicional para a defesa aérea da Ucrânia. O coordenador reforçou que o país defende um acordo de paz, mas a decisão de cessar fogo e negociar com a Rússia deve partir do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Enquanto isso não acontecer, os interesses norte-americanos seguem sendo o de proteger o povo ucraniano, os países aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), e evitar a Terceira Guerra Mundial, diz Kirby.