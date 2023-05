Lula nomeia Maria Luiza Viotti para o cargo de embaixadora do Brasil nos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou a ministra Maria Luiza Ribeiro Viotti para exercer o cargo de embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. O Senado já tinha aprovado a indicação para o cargo e agora ela está efetivamente nomeada para a função, conforme publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (29).

A publicação traz ainda as nomeações de Ricardo Neiva Tavares para a embaixada da França; de Paulino Franco de Carvalho Neto para embaixada do Egito; Kenneth Félix Haczynski da Nóbrega para embaixada da Índia; Julio Glinternick Bitelli para a embaixada do Brasil na Argentina; e Everton Vieira Vargas para a embaixada do Brasil junto à Santa Sé.

Também foi publicada a nomeação de Sérgio França Danese para exercer o cargo de representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas. Em outro ato, Lula nomeou o especialista em regulação de Aviação Civil Rafael José Botelho Faria para exercer a função de assessor do delegado permanente do Brasil junto à Organização de Aviação Internacional (OACI), em Montreal, Canadá, a partir de 1º de julho. Na mesma data, o atual ocupante do cargo, Marcelo de Souza Carneiro Lima, será exonerado da função.