Rússia volta a atacar Kiev durante a noite

Pela décima 13ª vez neste mês, Kiev é alvo de ataques aéreos. Segundo as forças ucranianas, foram interceptados mais de 20 drones lançados pela Rússia durante a noite e a madrugada desta sexta-feira (26), tanto na capital quanto em Dnipro e outras regiões do Leste do país.



"Outro ataque aéreo a Kiev. É o 13ºconsecutivo desde o início de maio. E, como sempre, à noite. Desta vez, o ataque foi feito por bombardeiros Tu-95MS, da região do Cáspio, provavelmente por mísseis de cruzeiro X-101", escreveu no Telegram o governador regional da cidade de Kiev.



De acordo com as autoridades regionais, não há vítimas, mas os destroços dos mísseis interceptados danificaram o telhado de um centro comercial. Foram abatidos dez mísseis disparados do Mar Cáspio, 23 drones Shahed de fabricação iraniana e dois drones de reconhecimento lançados pelas forças de Moscou, nos ataques noturnos à capital Kiev, à cidade de Dnipro e às regiões do Leste.



As autoridades ucranianas, citadas pela Reuters, indicaram que a Rússia lançou um total de 17 mísseis e 31 drones nos ataques, que começaram por volta das 22h de quinta-feira e continuaram até as 5hdesta sexta. Vários drones e mísseis atingiram alvos nas regiões de Kharkiv e Dnipropetrovsk, mas não há registo de mortes.

"Foi uma noite muito difícil. Foi barulhento - o inimigo lançou um ataque em massa na região com mísseis e drones", disse Serhiy Lysak, governador regional de Dnipropetrovsk, no Telegram."Dnipro sofreu".



A Rússia tem intensificado os ataques de mísseis e drones sobre a Ucrânia este mês, visando principalmente instalações de logística e infraestrutura, antes de uma esperada contraofensiva ucraniana. Segundo Lysak, várias casas, carros e empresas privadas, incluindo uma de transporte e um posto de gasolina, ficaram danificados.



De acordo com autoridades russas e agências de comunicação social, a Ucrânia também teria atacado duas regiões no Sul da Rússia com um míssil e um drone. Segundo fontes citadas pela Reuters, na cidade russa de Krasnodar uma explosão destruiu um prédio residencial e de escritórios.



A causa da explosão não foi identificada, mas os veículos de comunicação dizem que teria sido um ataque de drone, com base em imagens de um aparelho que sobrevoou a cidade.



"Todos os serviços de emergência trabalham no local. A causa do incidente está sendo investigada. Os moradores devem ficar calmos", escreveu o presidente da Câmara de Krasnodar, Yevgeny Naumov, no Telegram.



Na região vizinha de Rostov, o governador local informou que um míssil ucraniano foi derrubado ontem pela defesa aérea perto de Morozovsk, onde há uma base aérea russa.



"Na área de Morozovsk, um sistema de defesa aérea disparou, destruindo um míssil ucraniano", disse o governador Vasily Golubev.