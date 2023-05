Terceiro colocado em eleições na Turquia declara apoio a Erdogan

O nacionalista de ultradireita Sinan Ogan, terceiro colocado nas eleições da Turquia, declarou apoio ao atual presidente, Recep Tayyip Erdogan - ele tenta se manter no poder após governar o país pelos últimos 20 anos.

As atenções do país estavam voltadas à Ogan desde 14 de maio, quando os eleitores foram às urnas e lhe deram 5,2% dos votos. Isso porque seu apoio é considerado decisivo para o resultado do segundo turno, que acontecerá no próximo domingo (28) e será entre Erdogan e Kemal Kilicdaroglu, desde 2010 à frente do Partido Republicano Popular (CHP), de centro-esquerda.

LEIA MAIS: Eleição na Turquia irá para inédito segundo turno entre Erdogan e o opositor Kilicdaroglu

"Fizemos todos os tipos de consultas antes de tomar essa decisão. Escolhemos assim porque acreditamos que nossa decisão é a certa para nosso país e nação", afirmou o político nesta segunda-feira (22) ao pedir que seus apoiadores votem pelo atual presidente.

Com um discurso xenofóbico e a defesa de propostas duras contra a imigração, Ogan, 55 anos, era cobiçado pelos dois candidatos que disputam o segundo turno do pleito que será definido no próximo domingo.

Até então desconhecido fora da Turquia, o político surpreendeu e conquistou uma porcentagem maior de votos em relação ao projetado nas pesquisas. Não foi a única surpresa do pleito, cujos levantamentos apontavam para uma vantagem de Kilicdaroglu e acabou com Erdogan na frente. O atual presidente contabilizou 49.6%, enquanto seu principal adversário teve 44,8%.

LEIA AINDA: Erdogan enfrenta seu maior desafio nas eleições da Turquia

Mesmo assim, esta já foi a eleição mais acirrada da qual Erdogan participou. Entre 2003 e 2014, ele foi primeiro-ministro, após seu Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) conquistar a maioria dos votos em 2002, 2007 e 2011. Em 2014, quando a eleição presidencial passou a ser por voto direto, depois de uma reforma eleitoral, Erdogan venceu no primeiro turno com quase 52% dos votos.