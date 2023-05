África do Sul forneceu armas e munição à Rússia, diz embaixador americano

Os Estados Unidos acusaram a África do Sul de terem fornecido armas e munição para a Rússia em dezembro, com o auxílio de um navio de carga russo. O embaixador note-americano na África do Sul, Reuben E. Brigety II, falou a jornalistas locais que o fornecimento do armamento aos russos é extremamente sério, e que os EUA gostariam que o país começasse a praticar sua política de não alinhamento.