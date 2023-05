Papa Francisco relata episódio durante a ditadura argentina

O Papa Francisco afirmou que o governo da Argentina quis "cortar a sua cabeça" pela atuação que ele teve durante a ditadura no país. O pontífice disse que foi interrogado sobre a sua relação com dois colegas sequestrados por militares. "Os padres Ferenc Jálics e Orlando Yorio trabalhavam em um bairro popular. Jálics foi meu líder espiritual durante os primeiros dois anos de teologia. Tinha uma célula de guerrilha no bairro onde ele trabalhava, mas nenhum dos dois tinha nada a ver com eles. Eles eram pastores, e não políticos".