Galeria de fotos: Confira imagens da cerimônia de coroação do rei Charles 3º

O mundo assistiu na manhã deste sábado (horário do Brasil) a pomposa e cheia de tradições cerimônia de coroação do rei Charles 3º como o novo monarca britânico. Junto com ele, a rainha consorte Camila também foi coroada. Diversos chefes de estado estiveram presentes na Abadia de Westminster, entre eles o presidente do Brasil Luís Inácio Lula da Silva.