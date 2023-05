Rei Charles III será coroado neste sábado, em Londres

O rei Charles III e Camilla, a rainha consorte, serão coroados na Abadia de Westminster neste sábado (5), em Londres, em uma solene cerimônia religiosa conduzida pelo arcebispo de Canterbury. Espera-se que a coroação seja mais curta e menos extravagante do que a cerimônia de três horas da rainha Elizabeth II, mais alinhada com os planos de Charles para uma monarquia enxuta.

Camilla, de 75 anos, com quem Charles se casou em 2005, também será coroada. Ela receberá a coroa que era da rainha Mary, avó de Elizabeth II. As rainhas consortes - em contraste com os consortes masculinos das soberanas britânicas - são coroadas ao lado de seus reis.

Charles trocará a enorme coroa de St. Edward, de 362 anos, que pesa cerca de dois quilos - feita de ouro maciço enfeitada com 444 pedras preciosas e semipreciosas - pela Coroa do Estado Imperial, bem mais leve.

Várias pessoas já estão acampadas entre o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster, aguardando as cerimônias. A segurança está reforçada com 30 mil policiais nas ruas de Londres. Nenhum outro herdeiro do trono britânico esperou tanto tempo para ser coroado. A rainha Elizabeth II morreu em setembro do ano passado, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, depois de cumprir 70 anos de reinado. Ela assumiu o trono britânico em 1952 e foi a monarca mais longeva da história da coroa britânica.

O rei Charles III será o 40º monarca a receber a coroa na Abadia de Westminster, iniciando com uma cerimônia religiosa que é realizada há mais de 900 anos e que passou a seguir os rituais da Igreja Anglicana, após sua criação pelo rei Henrique VIII, em 1534. Antes de ler o juramento, o novo rei será ungido com óleos aromáticos, em um ritual que envolve músicas e leituras.