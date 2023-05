Homem é preso após jogar cartuchos de no palácio de Buckingham

Um homem foi preso na terça-feira (2) em frente ao Palácio de Buckingham, em Londres, após jogar cartuchos de espingarda diante da sede da monarquia britânica. Segundo a polícia, após aconselhamento de especialistas, a bolsa que o homem carregava foi explodida pela polícia.

De acordo com a BBC, um cordão de isolamento foi montado ao redor do Palácio de Buckingham após a prisão do homem, por volta das 19 horas no horário de Londres (15 horas no Brasil). A polícia informou que não houve relatos de tiros. Embora não estivesse portando uma arma de fogo, ele carregava uma faca.



Ameaças



O jornal britânico The Guardian disse que a polícia levantou o histórico de saúde mental do suspeito e não acredita que se trate de um incidente terrorista. Os investigadores acreditam que o homem agiu sozinho e o caso é tratado como uma ação isolada.



Nem o rei Charles III nem a rainha consorte Camilla estavam no Palácio de Buckingham no momento do incidente. Em razão da proximidade da coroação, no sábado (6), a segurança do local está reforçada. Policiais armados que guardam o palácio podem abrir fogo se perceberem alguma ameaça.



"Os policiais trabalharam rapidamente para deter o homem, que foi levado sob custódia da polícia", afirmou Joseph McDonald, superintendente-chefe da polícia britânica. "Não houve tiros ou feridos. Os policiais permanecem no local e uma investigação foi aberta para determinar os motivos por trás do incidente."