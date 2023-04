Empresa japonesa tentará ser a primeira a aterrissar na Lua

Uma empresa japonesa está prestes a tentar o que nenhuma outra empresa privada conseguiu: pousar na Lua. A empresa Ispace de Tóquio colocou a sua própria nave espacial em órbita ao redor da Lua há um mês.



Nesta terça-feira (25) os controladores de voo darão instruções à nave, chamada Hakuto, que significa coelho branco em japonês, para descer de uma altitude de 100 quilômetros e aterrissar. Se tudo correr como planejado, o módulo iniciará a sua descida em direção ao satélite da Terra por volta das 12h40 (horário de Brasília).



A nave de sete pés transporta um mini rover lunar para os Emirados Árabes Unidos e um robô de brinquedo do Japão desenvolvido para rolar na poeira lunar.



O sucesso não é garantido. A Ispace anunciou três locais de aterrissagem alternativos e, dependendo das condições, poderá também adiar a data de pouso na Lua para 26 de abril, 1º ou 3 de maio.



"O palco está montado. Estou ansioso por testemunhar este dia histórico, que marca o início de uma nova era nas missões lunares comerciais", declarou este mês Takeshi Hakamada, fundador e diretor-executivo da empresa.



O módulo, com apenas três metros de altura e 340 quilos de peso, está em órbita lunar desde o mês passado. Hakuto-R Mission 1 percorreu um longo e indireto caminho até à Lua após a sua decolagem em dezembro, enviando fotografias da Terra ao longo do percurso.



O projeto foi um dos cinco finalistas da competição Lunar X da Google para colocar um rover na Lua até 2018, um prazo que expirou sem um vencedor.



Com apenas 200 empregados, a Ispace explica que "quer alargar a esfera da vida humana ao espaço e criar um mundo sustentável, fornecendo serviços de transporte de alta frequência e de baixo custo para a Lua".



O fundador Hakamada diz que a missão estabelece "as bases para desbloquear o potencial da Lua e transformá-la num sistema econômico robusto e vibrante".



A empresa acredita que o satélite pode albergar uma população de mil pessoas até 2040, para além de 10 mil visitantes anuais.



Apenas três países conseguiram pousar com sucesso na Lua: Rússia, Estados Unidos e China, todos em programas patrocinados pelos governos. O modelo transporta vários rovers lunares, incluindo um modelo japonês em miniatura com apenas oito centímetros.



Em abril de 2019, a SpaceIL, uma organização israelita sem fins lucrativos, viu sua nave espacial ser destruída pelo impacto ao bater na superfície da Lua enquanto tentava pousar.