Líder norte-coreano, Kim Jong-un diz que primeiro satélite espião está pronto para lançamento

O líder norte-coreano Kim Jong-un disse que o seu país construiu o seu primeiro satélite espião militar e que planeja lançá-lo em breve, informou a imprensa estatal nesta quarta-feira (19). Testes anteriores com mísseis e foguetes demonstraram que a Coreia do Norte pode enviar satélites para o espaço, mas muitos peritos questionam se o país tem câmeras suficientemente sofisticadas para espionagem a partir de um satélite - já que apenas imagens de baixa resolução foram vistas.

Durante a sua visita à agência aeroespacial do país na terça-feira (18), Kim disse que ter um satélite de reconhecimento militar operacional é crucial para que a Coreia do Norte utilize com eficiência seus mísseis com capacidade nuclear. Kim citou o que descreveu como graves ameaças à segurança colocadas pela "retórica mais hostil e ação explícita" dos Estados Unidos e da Coreia do Sul este ano. Ele espera pressionar os seus rivais em questões que incluem exercícios militares conjuntos e sanções econômicas internacionais contra a Coreia do Norte.

Kim disse que "o satélite de reconhecimento militar número um" já tinha sido construído e ordenou aos oficiais que acelerassem os preparativos para o seu lançamento. Também afirmou que a Coreia do Norte deve lançar vários satélites para recolher informações.

A Coreia do Norte afirma que os seus testes de armas em curso, incluindo o seu primeiro lançamento de um míssil balístico intercontinental usando combustível sólido, concebido para atingir o continente americano na semana passada, são uma resposta aos exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. O país realizou cerca de 100 testes de mísseis desde o início do ano passado, e 30 neste ano.

As Forças Armadas dos EUA e da Coreia do Sul expandiram exercícios combinados em resposta às crescentes ameaças da China e à capacidade nuclear da Coreia do Norte. Esta semana, os aliados lançaram um exercício aéreo de 12 dias envolvendo cerca de 110 aviões de guerra e encenaram um exercício de defesa antimíssil naval de um dia com o Japão.