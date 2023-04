A previsão está se confirmando. A Índia está ultrapassando a China como a nação mais populosa do mundo. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a população da Índia deve ultrapassar a da China em algum momento deste ano. Muitos demógrafos estimam que isso pode acontecer ainda neste mês - se é que já não ocorreu. Projeções mostram que isso pode ter ocorrido na última sexta-feira (14), quando a Índia teria atingido 1.425.782.975 habitantes.

Segundo as Nações Unidas, a população da Índia deverá chegar a 1,429 bilhão até o final do ano. A China, que por mais de duas décadas ocupou o primeiro lugar do ranking, cairá para a segunda posição, com 1,426 bilhão de pessoas.

O aumento da população indiana significa que é provável que o país mantenha sua economia crescendo, compre mais produtos do mundo e desempenhe um papel maior nos assuntos globais, mesmo enquanto enfrenta a pobreza e a falta de empregos.