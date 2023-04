Biden condiciona aporte de US$ 6 bi na Irlanda do Norte à resolução de impasse político

Os US$ 2 bilhões (R$ 9,9 bilhões) injetados por investidores norte-americanos na Irlanda do Norte nos últimos dez anos podem triplicar caso o país europeu resolva o impasse político que o impede de formar um governo executivo e colocar a assembleia legislativa em plena operação, afirmou nesta quarta-feira o presidente Joe Biden.

"A verdade simples é que a paz e a oportunidade econômica andam juntas", afirmou o mandatário, em um recado ao Partido Unionista Democrático (DUP).

Pelas regras do acordo de paz da nação, a sigla - pró-Reino Unido e identificada com os protestantes -, é obrigada a compartilhar o poder com a outra grande força política do país, o nacionalista Sinn Féin, eleito no pleito de maio do ano passado. O DUP, no entanto, recusa-se a cumprir as formalidades acordadas há 25 anos para que o governo assuma e o Legislativo tenha um presidente.

"Levou longos anos de trabalho duro para chegarmos aqui", disse Biden em um discurso na Universidade Ulster, em Belfast, capital da Irlanda do Norte. O presidente falou que a cidade havia se transformado desde que ele viajou pela primeira vez como um jovem senador. "A Belfast de hoje é o coração pulsante da Irlanda do Norte e está pronta para gerar oportunidades econômicas sem precedentes. Há dezenas de grandes corporações americanas querendo vir investir."



Biden chegou à cidade na noite de terça-feira, onde se encontrou com o premiê britânico, Rishi Sunak, e viajou ainda nesta quarta para County Louth, onde seu bisavô nasceu - o presidente se encontrará com parentes distantes no condado de Mayo na sexta-feira.

Sunak disse que falou com Biden sobre "oportunidades econômicas incríveis" para a Irlanda do Norte e sobre as expectativas de que o sistema de compartilhamento de poder na Irlanda do Norte seja restaurado o mais rápido possível. O britânico descreveu os dois países como "parceiros muito próximos".