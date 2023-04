Partido governista nomeia vice-presidente para candidatura à presidência

A agremiação governista pró-independência de Taiwan, o Partido Democrático Progressista, nomeou o vice-presidente Lai Ching-te como seu candidato à eleição presidencial de 2024, dois dias após a China concluir amplos exercícios militares ao redor da ilha autogovernada.

Em evento nesta quarta-feira (12), Lai disse que continuará a insistir no direito de Taiwan ao reconhecimento internacional e, ao mesmo tempo, buscará impulsionar sua economia de alta tecnologia e promover um governo eficiente.

"Definitivamente, precisamos seguir melhorando o ambiente de investimento de Taiwan", disse Lai. Sua tarefa mais desafiadora, no entanto, será lidar com as ameaças da China, que considera Taiwan parte de seu território. "Uma guerra por causa de Taiwan seria um desastre global. Enquanto a China mantiver suas ameaças militares contra Taiwan, devemos continuar a fortalecer nossa defesa nacional", reforçou.

Médico de formação com mestrado em saúde pública em Harvard, Lai, de 63 anos, foi parlamentar, prefeito da cidade de Tainan, no Sul, e primeiro-ministro de Taiwan, antes de disputar com a presidente Tsai Ing-wen a indicação presidencial do partido em 2019.

Após a vitória de Tsai nas primárias, Lai aceitou convite para ser seu companheiro de chapa, e a dupla derrotou com facilidade o Partido Nacionalista, da oposição, em 2020. Pela Constituição de Taiwan, Tsai está impedida de concorrer a um terceiro mandato.