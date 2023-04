China envia mais de 70 caças no 2º dia de cerco a Taiwan

Agência Estado

A China enviou neste domingo (9) mais de 70 caças e simulou ataques contra alvos-chave em Taiwan, no segundo dia de exercícios militares de "cerco total" à ilha. As manobras estão programadas para terminar hoje e fazem parte da resposta do governo chinês à reunião da líder taiwanesa, Tsai Ing-wen, com o presidente da Câmara dos EUA, Kevin McCarthy, em Los Angeles, na semana passada.Taiwan e EUA criticaram a operação, chamada de "Espada Conjunta". Washington e Taipé pediram "contenção" a Pequim, garantindo que os dois governos manterão abertos o diálogo com a China.A China prometeu uma dura resposta ao encontro entre Ing-wen e McCarthy, durante um giro da presidente de Taiwan pela América Central. Os exercícios militares, de acordo com o governo chinês, têm como objetivo estabelecer a capacidade de "assumir o controle total do mar, do espaço aéreo e do fluxo de informações" no Estreito de Taiwan.