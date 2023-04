Trump ataca promotores após se entregar à Justiça de Nova York

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump criticou as investigações contra ele e atacou o promotor Alvin Bragg, responsável pelo processo no qual ele é acusado de subornar a atriz pornô Stormy Daniels. Durante um discurso feito em Mar-a-Lago, seu resort na Flórida, após retornar de Nova York, o republicano disse que as investigações são uma perseguição liderada pelos democratas e chamou Bragg de "radical de esquerda" e "financiado por George Soros".

Os promotores responsáveis por outras investigações contra ele, em especial Jack Smith, que investiga o caso dos documentos secretos, também foram atacados. Trump foi orientado pelo juiz de Nova York para ser cauteloso, mas manteve a retórica agressiva que o caracteriza.

O discurso do republicano durou menos de 30 minutos, muito inferior ao tempo que ele costuma dedicar a esse tipo de evento, e pouco se ateve ao processo. Ele se disse inocente e dedicou o restante do tempo a repetir uma série de queixas contra os democratas, como a busca e apreensão em Mar-a-Lago no ano passado e a investigação sobre se sua campanha de 2016 conspirou com os russos. "O único crime que cometi foi defender com coragem nossa nação daqueles que procuram destruí-la", declarou.

Ele disse que as acusações contra ele em Nova York fazem parte da "perseguição" liderada pelos democratas para destruí-lo e que "nunca pensou que algo assim pudesse acontecer nos EUA". Diante dos apoiadores, ele também repetiu acusações de fraude nas eleições presidenciais de 2020, no qual foi derrotado por Joe Biden.

As alegações do ex-presidente também atacaram o juiz Juan Merchan, que supervisiona o processo sobre o pagamento do suborno. "Tenho um juiz que odeia Trump com uma esposa e família que odeia Trump", disse, na tentativa de tirar a credibilidade o juiz responsável pelo seu caso e aumentar as suspeitas de perseguição que ele diz sofrer.

Trump também aproveitou o discurso para se antecipar a novas acusações possíveis, como a da Geórgia, que investiga a ação dele e dos aliados para anular os resultados das eleições no Estado. Segundo o Washington Post, espera-se que o promotor do caso, Fani Willis, apresente o resultado da investigação nas próximas semanas.