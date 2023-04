Sanna Marin perde eleição para conservadores na Finlândia

A centro-direita venceu as eleições gerais na Finlândia e substituirá os social-democratas liderados pela primeira-ministra em fim de mandato, Sanna Marin, após uma votação muito apertada. No pleito, definido no domingo, os ultranacionalistas também superaram o partido da situação e conseguiram um resultado recorde que pode lhes dar voz no próximo governo.

Turquia deu luz verde à sua entrada na Otan , levando à maior mudança na política externa pacifista da Finlândia. Com 5,5 milhões de habitantes, a Finlândia se junta à onda nacionalista que afeta a Europa, após a ascensão dos conservadores ao poder na vizinha Suécia e a vitória da extrema direita na Itália. As eleições ocorrem apenas alguns dias depois que a, levando à maior mudança na política externa pacifista da Finlândia.

"É uma grande vitória", comemorou Petteri Orpo, ex-ministro e líder da Coligação Nacional, vencedora do pleito. Ele tem a opção de formar uma aliança de esquerda com o Partido Social Democrata (SDP) de Marin ou o Partido dos Finlandeses de Riikka Purra, anti-imigração e eurocéticos.

Após apuração de 98% dos votos, o partido de centro-direita ficou em primeiro lugar com 48 dos 200 assentos do Parlamento, à frente do Partido dos Finlandeses, que conquistou 46 assentos, e dos social-democratas, que ficaram com 43.

Apesar de ter superado o desempenho de 2019 e ser a primeira-ministra mais popular do século na Finlândia, Marin não conseguiu garantir deputados suficientes no Parlamento para manter a liderança do governo. Depois de se tornar a chefe de governo mais jovem do mundo ao ser eleita aos 34 anos, Marin reconheceu sua derrota.