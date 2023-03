Navio tomba no Reino Unido em porto da Escócia e 25 pessoas ficam feridas

Agência Estado

Cerca de 25 pessoas ficaram feridas depois que um navio tombou em uma doca seca em Leith, perto de Edimburgo, capital da Escócia, nesta quarta-feira (22) disseram equipes de emergência. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a embarcação tombada em um ângulo de 45 graus.A polícia e os serviços de emergência foram chamados ao Imperial Dock no Reino Unido depois de receberem relatos de que um navio havia se desprendido na doca.O Serviço de Ambulância Escocês disse que 15 pessoas foram levadas para o hospital, enquanto outras 10 foram tratadas e receberam alta no local. A polícia local pediu ao público que evite a área para permitir o acesso de serviços de emergência.De acordo com a BBC, as autoridades pediram para que as pessoas não procurem o pronto-socorro na mais próximo a não ser que seja uma emergência. Ao menos uma pessoa estaria em cirurgia, segundo apurou a rede de televisão britânica.Fotos da cena mostraram o navio inclinado para o lado em um ângulo de 45 graus. Adam McVey, um funcionário local, tuitou que a embarcação se movimentou devido aos fortes ventos."Aterrorizante para quem está a bordo, meus pensamentos estão com aqueles que se machucaram e espero que todos se recuperem rapidamente", disse o funcionário. "Por favor, evite a área."O navio de 76 metros de comprimento, batizado de Petrel, é uma embarcação de pesquisa comprada e equipada anteriormente pelo falecido cofundador da Microsoft, Paul Allen.O Petrel está equipado com tecnologia de exploração em alto mar e liderou várias missões de alto nível para localizar naufrágios históricos, incluindo a descoberta do USS Indianapolis em 2017 no Mar das Filipinas.A BBC informou que o navio estava atracado desde 2020 devido aos desafios de operação trazidos pela pandemia da covid-19. AP