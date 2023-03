Ucrânia atinge carregamento de mísseis da Rússia na Crimeia

Em comunicado oficial, a Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia disse que os mísseis de cruzeiro eram do tipo Kalibr-NK, com alcance operacional superior a mais de 2.500 quilômetros contra alvos terrestres e 375 quilômetros contra alvos marítimos. "Uma explosão na cidade de Djankoi, no norte da Crimeia temporariamente ocupada, destruiu mísseis de cruzeiro Kalibr-NK enquanto eram transportados por trem", disse a Inteligência militar ucraniana no comunicado.



Em seu perfil no Telegram, Oleg Kriutchkov, assessor de Ihor Ivin, chefe do governo de Djankoi empossado pela Rússia, disse que todos os drones miraram em locais civis. "Um foi atingido sobre a escola técnica da cidade e caiu entre a área escolar e uma residência estudantil. Não há instalações militares nas proximidades", escreveu. Em sua postagem, Kriutchkov aponta que o ataque foi aparentemente uma "vingança" pela anexação de Djankoi pela Rússia desde 2014, alguns dias depois que Moscou comemorou o nono aniversário da aquisição da região Mísseis de cruzeiro russos foram destruídos pelo Ministério da Defesa da Ucrânia na cidade de Djankoi, grande centro rodoviário e ferroviário russo, localizado no norte da península da Crimeia, na noite de segunda-feira (20). O armamento, usado em navios de guerra, tinha como destino à frota do Mar Negro. Pessoas que transitavam próximo ao local registraram a explosão; um homem de 33 anos ficou ferido.Em comunicado oficial, a Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia disse que os mísseis de cruzeiro eram do tipo Kalibr-NK, com alcance operacional superior a mais de 2.500 quilômetros contra alvos terrestres e 375 quilômetros contra alvos marítimos. "Uma explosão na cidade de Djankoi, no norte da Crimeia temporariamente ocupada, destruiu mísseis de cruzeiro Kalibr-NK enquanto eram transportados por trem", disse a Inteligência militar ucraniana no comunicado.Em seu perfil no Telegram, Oleg Kriutchkov, assessor de Ihor Ivin, chefe do governo de Djankoi empossado pela Rússia, disse que todos os drones miraram em locais civis. "Um foi atingido sobre a escola técnica da cidade e caiu entre a área escolar e uma residência estudantil. Não há instalações militares nas proximidades", escreveu. Em sua postagem, Kriutchkov aponta que o ataque foi aparentemente uma "vingança" pela anexação de Djankoi pela Rússia desde 2014, alguns dias depois que

Kryuchkov também compartilhou fotos de destroços da aeronave abatida em seu perfil no Telegram e mostrou que os drones traziam adesivos do meme da internet 'trollface'. Ele classificou como "um particular cinismo" decorar drones que visam atacar alvos civis com memes da internet.



No dia 16, o primeiro-ministro da Crimeia, Sergei Aksenov, falou em entrevista ao vivo para a TV Crimea-24 que a Ucrânia não tinha chance de tomar a península. "Após a fortificação e formação de defesa, nada ameaça a Crimeia, os crimeanos podem dormir em paz", prometeu Sergei. É possível que essa fala tenha sido uma referência que motivou o uso do adesivo que faz alusão ao meme 'trollface' nos drones.