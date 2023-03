Presidente da China, Xi Jinping desembarca em Moscou na segunda-feira

Agência Estado

O presidente da China, Xi Jinping, planeja visitar Moscou na próxima semana para conversar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no mais recente movimento de aprofundamento dos laços entre os países. A visita ocorrerá de 20 a 22 de março e os dois líderes discutirão "questões atuais de maior desenvolvimento das relações de parceria abrangentes e cooperação estratégica entre a Rússia e a China", apontou o Kremlin. Segundo o governo russo, os líderes irão assinar documentos bilaterais, além de discutir a expansão da cooperação internacional entre os dois países.Xi também planeja falar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em uma reunião que deverá ocorrer de forma virtual, refletindo o esforço da China para desempenhar um papel mais ativo na mediação do fim da guerra na Ucrânia.