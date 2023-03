Jato de Moscou colide com drone norte-americano, e EUA convoca embaixador da Rússia

Um jato da Rússia atingiu a hélice de um drone Reaper dos Estados Unidos sobre o Mar Negro, forçando as forças norte-americanas a derrubar o drone, informou o Pentágono, no primeiro confronto militar direto entre as forças das duas nações desde que a guerra na Ucrânia começou mais de um ano atrás. Diante da situação, o Departamento de Estado dos EUA convocou, nesta terça-feira (14), o embaixador da Rússia em Washington.

"Vamos convocar o embaixador russo ao Departamento de Estado" em protesto contra este incidente, disse o porta-voz do departamento, Ned Price, aos jornalistas.

Antes da colisão, que ocorreu hoje por volta das 7h, horário local, dois Su-27 russos "despejaram combustível e voaram na frente do MQ-9 de maneira imprudente, ambientalmente insalubre e pouco profissional", disse o Comando Europeu dos EUA (Eucom, na sigla em inglês) em um comunicado. O drone estava realizando "operações de rotina" no espaço aéreo internacional no Mar Negro, disse o Eucom.