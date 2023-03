Líder da China, Xi Jinping planeja falar com Zelensky após reunião com Putin

O líder chinês Xi Jinping planeja falar, de forma virtual, com o presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia. A conversa deve ocorrer depois da visita de Xi a Moscou na próxima semana para se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

As reuniões com Putin e Zelensky, a última das quais deve ocorrer virtualmente, refletem o esforço de Pequim para desempenhar um papel mais ativo na mediação do fim da guerra na Ucrânia, disseram fontes. Xi está considerando visitar outros países europeus como parte de sua viagem à Rússia, embora seu itinerário completo ainda não tenha sido confirmado.

Pequim tem um interesse ativo em pôr fim ao conflito. A guerra colocou a China em uma situação precária, forçando Xi a equilibrar a parceria "sem limites" com a Rússia e seu relacionamento próximo com Putin contra a crescente desconfiança e tensão com os EUA e seus aliados.

Durante um evento no mês passado marcando o primeiro aniversário da invasão russa, Zelensky disse que planejava se encontrar com Xi para discutir as ideias da China sobre o fim do conflito na Ucrânia. Ele também expressou sua esperança de que a China não fornecesse armas à Rússia - uma medida que os EUA disseram acreditar que Pequim está considerando, mas que a China negou.

O comércio entre a China e a Ucrânia caiu 60% em 2022 em relação ao ano anterior, para US$ 7,6 bilhões. Enquanto isso, o comércio entre Moscou e Pequim aumentou cerca de 29% em relação ao ano anterior, para US$ 190 bilhões, segundo dados oficiais chineses. Como as vendas de petróleo e gás da Rússia para a Europa diminuíram, a China emergiu como um comprador significativo. A Rússia também começou a aumentar o uso da moeda chinesa, o yuan.