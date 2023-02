Passaportes do Japão e de Cingapura são os mais poderosos; veja lista

Folhapress

Pelo quinto ano consecutivo, o passaporte japonês foi considerado o mais poderoso do mundo, mas agora encabeça o ranking em empate com Cingapura. A lista de 2023 foi divulgada neste mês pela empresa especializada Henley & Partners, que desenvolveu um índice baseado no número de destinos com que cidadãos de um determinado país podem entrar sem a necessidade de um visto.