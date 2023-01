Por que o Ano Novo Chinês tem data diferente? Qual o animal de 2023?

Folhapress

Na China, o ano novo será comemorado somente neste domingo (22). Diferentemente do Brasil e de outros países do ocidente, o Ano Novo Chinês não possui uma data anual fixa e segue os padrões de movimento do sol e da lua. O animal que representará o ano de 2023 é o coelho, o quarto signo no ciclo de 12 animais do zodíaco chinês.