Nasa descobre novo planeta do tamanho da Terra em zona habitável

Um novo planeta, fora do Sistema Solar, foi identificado por cientistas com base em dados usados da missão Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa), com capacidade para detectar novos planetas. Segundo a agência norte-americana, este é o segundo mundo com tamanho semelhante ao da Terra do sistema planetário.

Chamado de TOI 700 e, o planeta fica em uma "zona habitável otimista", a faixa de distâncias onde a água líquida pode ocorrer na superfície de um planeta. Ele está a cerca de 100 anos-luz da Terra e tem 95% de seu tamanho, sendo provavelmente rochoso.

"Os cientistas definem a 'zona habitável otimista' como o intervalo de distâncias onde a água líquida da superfície pode estar presente em algum momento da história de um planeta", explicou a Nasa.

Antes do TOI 700 e, os astrônomos descobriram três outros planetas no sistema TOI 700: são os TOI 700 b, c e d. O planeta "d" também orbita na zona habitável. O TOI 700 e leva 28 dias para orbitar sua estrela, colocando o planeta e entre os planetas "c" e "d" na chamada "zona habitável otimista". Em 2020, a equipe anunciou a descoberta do planeta "d", do tamanho da Terra, que está em uma órbita de 37 dias, junto com outros dois mundos.

"É um dos poucos sistemas com vários planetas pequenos e de zona habitável que conhecemos", disse Emily Gilbert, pós-doutoranda do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa no sul da Califórnia, que liderou o trabalho.

"Isso torna o sistema TOI 700 uma perspectiva interessante para acompanhamento adicional. O planeta 'e' é cerca de 10% menor que o planeta 'd', então, o sistema também mostra como as observações adicionais do TESS nos ajudam a encontrar mundos cada vez menores", afirmou.

O resultado da descoberta de sua equipe foi apresentado na terça-feira, dia 10, na 241.ª reunião da American Astronomical Society (Sociedade Astronômica Americana), em Seattle (EUA). Um artigo sobre o planeta recém-descoberto será publicado no jornal The Astrophysical Journal Letters.

Céu

De acordo com a Nasa, o TOI 700 é uma pequena e fria estrela anã vermelha localizada a cerca de 100 anos-luz de distância na constelação Dorado.

"O planeta mais interno, TOI 700 b, tem cerca de 90% do tamanho da Terra e orbita a estrela a cada 10 dias. O TOI 700 c é 2,5 vezes maior que a Terra e completa uma órbita a cada 16 dias", acrescenta a Nasa. O TESS monitora grandes áreas do céu, chamadas setores, por aproximadamente 27 dias por vez. "Esses longos olhares permitem que o satélite rastreie as mudanças no brilho estelar causadas por um planeta passando na frente de sua estrela de nossa perspectiva, um evento chamado de trânsito", disse Nasa.

A missão usou essa estratégia para observar o céu do sul a partir de 2018, antes de se voltar para o céu do norte. Em 2020, voltou ao céu do sul para observações adicionais.

"Se a estrela estivesse um pouco mais próxima ou o planeta um pouco maior, poderíamos ter conseguido identificar o TOI 700 e no primeiro ano de dados do TESS", disse Ben Hord, pesquisador graduado no Goddard Space Flight Center da Nasa em Greenbelt, Maryland (EUA).

"No entanto, o sinal era tão fraco que precisávamos de um ano adicional de observações de trânsito para identificá-lo", afirmou. O TESS acaba de completar seu segundo ano de observações do céu do norte. "Estamos ansiosos pelas outras descobertas emocionantes escondidas no tesouro de dados da missão", disse Allison Youngblood, astrofísica pesquisadora e cientista do TESS.

O estudo de acompanhamento do sistema TOI 700 com observatórios espaciais e terrestres está em andamento e pode fornecer mais informações. Além disso, as descobertas ajudam os cientistas planetários a aprenderem mais sobre a história do nosso próprio sistema solar, dizem os cientistas da Nasa.

James Webb

Pesquisadores da Nasa confirmaram também, usando pela primeira vez o telescópio espacial James Webb, a existência de um outro planeta, o LHS 475 b. Este tem quase o tamanho da Terra, com 99% do seu diâmetro.

O LHS 475 b orbita uma estrela a 41 anos-luz de distância do nosso planeta, na constelação de Octans. Os exoplanetas são planetas existentes fora do Sistema Solar, em órbita de outras estrelas. As descobertas foram apresentadas pela American Astronomical Society na quarta-feira. Os cientistas começaram a estudar o LHS 475 b após uma revisão de dados do TESS.