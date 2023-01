Voos são suspensos nos Estados Unidos devido a problema com sistema de segurança

Companhias e aeroportos nos Estados Unidos receberam ordem da Administração Federal de Aviação para suspender todas as partidas de voos domésticos nesta quarta-feira (11), segundo notícia no site da CNN. Segundo o canal de televisão.

A medida foi determinada após o sistema que fornece avisos de segurança pré-voo aos pilotos ter ficado fora do ar.

"A FAA disse, em comunicado, que ordenou às companhias aéreas que suspendessem todas as partidas domésticas até as 9h, horário do Leste, enquanto tentava restaurar seu sistema NOTAMS – ou Notice to Air Missions", diz a notícia da rede.

A medida já causa atrasos em todas as operações aeroviárias do país.