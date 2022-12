Velório de Bento XVI começa na segunda-feira e Papa Francisco comandará funeral

O velório do papa emérito Bento XVI será realizado a partir desta segunda-feira (2) no Vaticano. O papa Francisco presidirá os ritos de despedida do funeral, a partir das 9 horas, em horário local, da quinta-feira (5).

"O corpo do papa emérito estará na Basílica de São Pedro, para a despedida dos fiéis", informou a Santa Sé. Bento XVI morreu às 9h34 em horário local e, segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, deixou como último pedido que o funeral fosse "o mais simples possível; solene, mas sóbrio.

O porta-voz afirmou que Bento XVI recebeu a extrema unção na quarta-feira (28), após seu estado de saúde se agravar. No momento do falecimento, estava acompanhado do seu secretário, o monsenhor George Ganswein, e das quatro leigas do instituto Memores Domini, que o acompanhavam desde a renúncia.

Um espaço na cripta localizada ao lado das catacumbas de São Pedro foi reservado para abrigar o corpo de Bento XVI, a menos que tenha deixado instruções para ser enterrado em outro lugar. Segundo as normas estabelecidas pela Constituição Apostólica Dominici Gregis, promulgada por João Paulo II, em 1996, o papa Francisco decretará luto oficial.

O papa emérito morreu neste sábado (31) aos 95 anos, no mosteiro Mater Ecclesiae, do Vaticano, onde residia desde a histórica renúncia ao pontificado, em 2013. A preocupação com o estado de saúde do papa alemão aumentou na quarta-feira, 28, quando o papa Francisco afirmou que o antecessor estava "muito doente" e pediu "uma oração especial" aos fiéis.

O secretário pessoal do pontífice emérito, monsenhor Georg Ganswein, afirmou repetidamente nos últimos anos que Bento XVI era como "uma vela que se apaga lenta e serenamente".

Um dia depois, a Santa Sé disse que o papa emérito "conseguiu descansar bem à noite, estava absolutamente lúcido e vigilante" e permanecia "estável" apesar da gravidade. A situação se manteve na sexta-feira (30), quando conseguiu assistir a uma missa celebrada no seu quarto.

Depois de saber da condição de saúde do papa emérito, numerosos fiéis se reuniram em diferentes dioceses e templos do mundo para rezar por ele, seguindo as instruções de Francisco.

(Com informações das agências internacionais)