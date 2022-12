Por que o aquário gigante de Berlim explodiu?

A polícia da Alemanha ainda procura uma explicação para a explosão do AquaDom, considerado por seus criadores o maior tanque cilíndrico do mundo, que espalhou quase 1 milhão de litros de água e mais de 1.400 peixes exóticos pelas ruas de Berlim.

Embora o cenário em frente ao hotel 5 estrelas que abrigava a estrutura parecesse a cena de um ataque na última sexta-feira (16), autoridades alemãs descartaram que o incidente tenha sido um ato provocado.

A hipótese de uma ação deliberada foi descartada pela polícia de Berlim ainda no dia, quando versões sobre um suposto ataque começaram a surgir nas redes sociais. Em um tuíte oficial, as autoridades desmentiram uma publicação falsa que afirmava que a polícia procurava suspeitos pela destruição do aquário.

"Uma captura de tela de um #Faketweet está circulando no momento, na qual a polícia de Berlim supostamente está procurando por suspeitos sobre a operação de hoje em #Aquadom. Dissociamo-nos expressamente dela! Por favor, não encaminhe essa #Fake para ninguém", disse a publicação.

Também na sexta-feira, a principal autoridade de segurança da capital alemã, Iris Spranger, afirmou à agência de notícias alemã DPA que os primeiros sinais da investigação apontavam para um "problema no material do aquário".

A principal hipótese no momento é que as temperaturas congelantes em Berlim, que caíram para 10 graus Celsius negativos durante a noite de quinta e madrugada de sexta, podem ter causado uma rachadura no tanque, fazendo com que a pressão da água causassem o colapso da estrutura.

A Reynolds Polymer Technology, empresa que ajudou a construir o aquário há 20 anos, disse que enviou uma equipe para investigar a ruptura do tanque. Em um e-mail enviado à agência de notícias Associated Press, a companhia afirmou que "é muito cedo" para determinar o fator ou fatores que poderiam ter causado a falha.

Relembre o caso

Um aquário de vidro de 16 metros de altura 11,5 de diâmetro e cheio com 1 milhão de litros de água explodiu na sexta-feira (16), em Berlim, atirando mais de 1.400 peixes exóticos em uma avenida da capital alemã.

O AquaDom explodiu pouco antes das 06h (2h em Brasília). A altura total da atração, que contava com um elevador que permitia observar o aquário durante a subida, chegava a 25 metros da base ao topo. Uma onda de água, peixes tropicais e vidro varreu o prédio, que também contém um hotel, cafés e uma loja de chocolates no centro da capital alemã.

O impacto da água após a explosão foi tão forte que os sismógrafos locais o captaram. Várias lojas próximas foram danificadas, com cadeiras viradas e janelas quebradas.

O governo local disse que quase todos os peixes que estavam no gigantesco aquário quando a ruptura aconteceu morreram, mas os poucos espécimes que estavam no fundo do tanque foram salvos. Entre 400 e 500 peixes, principalmente pequenos, de um conjunto separado de aquários no mesmo saguão do hotel foram colocados em outras lagoas em um aquário vizinho que não foi afetado.