Doze pessoas morrem em acidente com caminhão-tanque no Afeganistão

Pelo menos 12 pessoas morreram e 37 ficaram feridas no incidente, disse à AFP Hamidullah Misbah, porta-voz do Ministério de Obras Públicas, acrescentando que o número de mortos deve aumentar. De acordo com um alto funcionário de assuntos de Saúde da província de Parwan, Abdullah Afghan Mal, entre os mortos estão "muitas mulheres e crianças que foram queimadas".

O acidente ocorreu na noite de sábado, quando o caminhão-tanque capotou e pegou fogo espalhando o fogo para vários outros veículos.

O túnel Salang, onde ocorreu o acidente, tem 3.650 metros de altura, 2,6 quilômetros de extensão e foi construído na década de 1950 no maciço de Hindu Kush. No inverno boreal, fortes nevascas e avalanches muitas vezes obrigam as autoridades a fechar o túnel por vários dias.