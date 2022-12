PIB da Rússia cai 3,7% no 3º trimestre e país entra em recessão técnica

O produto interno bruto (PIB) da Rússia caiu 3,7% no terceiro trimestre, segundo a estimativa definitiva publicada nesta quarta-feira (14) pela agência nacional de estatísticas Rosstat, uma pequena revisão do primeiro dado publicado em meados de novembro (-4%). Após uma contração de 4,1% no segundo trimestre, o PIB russo seguiu uma trajetória similar no terceiro, o que coloca o país em recessão técnica.

Segundo a Rosstat, o PIB caiu 3,7% entre julho e setembro. Este número continua sendo inferior às previsões dos analistas, que, em novembro, esperavam uma queda mais acentuada no terceiro trimestre, em torno de -4,5%.

Nos três primeiros meses de 2022, o PIB russo havia crescido 3,5%, mas a invasão da Ucrânia no fim de fevereiro trouxe consigo uma enxurrada de sanções internacionais. As consequências disso são diversos problemas para a economia russa, como a limitação de importações e exportações, o agravamento da escassez de pessoal ou as dificuldades para o fornecimento de peças de reposição.