Putin visita ponte da Crimeia, parcialmente destruída em outubro

O presidente russo, Vladimir Putin, visitou a ponte da Crimeia, parcialmente destruída por uma explosão em outubro, em sua primeira ida à península anexada desde o início da ofensiva na Ucrânia – informou o Kremlin nesta segunda-feira (5).

O viaduto foi danificado em outubro por uma forte explosão, a qual as autoridades russas atribuíram às forças ucranianas. A presidência russa publicou um vídeo com imagens de Putin ao volante de um veículo da marca Mercedes, circulando por essa ponte que liga o território russo à península ucraniana anexada em 2014. Putin também andou a pé pela estrutura.

"Vladimir Putin circulou na estrada da ponte da Crimeia, que foi reparada após a explosão no mês de outubro, e se reuniu com trabalhadores", detalhou o Kremlin, em um comunicado. Durante o trajeto, o vice-primeiro-ministro Marat Khusnullin, visível no banco do passageiro da frente, "fez um relatório ao chefe de Estado sobre o avanço das obras de reparo", acrescentou o Kremlin.