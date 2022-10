Rússia culpa Ucrânia e Reino Unido pelo colapso do acordo de grãos

A Rússia culpou o Reino Unido e a Ucrânia pelo colapso da exportação de produtos agrícolas dos portos ucranianos. O Kremlin disse neste domingo (30) que recuperou destroços de um ataque de drone no porto ocupado de Sebastopol, no Mar Negro, e que eles provam que o ataque de ontem foi orquestrado com assistência britânica. O Reino Unido nega.

No sábado (29), os russos anunciaram que suspenderiam a participação no acordo de exportação de grãos A Rússia também disse que está adicionando 11 territórios ultramarinos britânicos à sua lista de países que considera hostis por apoiar Kiev contra a invasão da Ucrânia por Moscou., em resposta ao ataque de drone que Moscou disse ter danificado um varredor de minas. A ação também teve como alvo o carro-chefe da Frota Russa do Mar Negro, o Almirante Makarov.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, escreveu em seu canal de mensagens no Telegram que "o acordo de grãos foi frustrado por Zelensky e seus terroristas, que são liderados por especialistas britânicos... Eles precisam de mais mortes. O regime de Kiev se baseia neste trono infernal: dinheiro, armas, morte."

O Reino Unido negou qualquer cooperação no ataque, com o Ministério da Defesa britânico dizendo que Moscou estava "vendendo falsas alegações de escala épica". Neste domingo, o Ministério das Relações Exteriores da França afirmou que as acusações fazem parte da estratégia de Moscou "para desviar a atenção de sua única responsabilidade na guerra de agressão que está conduzindo contra a Ucrânia".

Corretores em Odessa disseram que havia pelo menos quatro navios na costa da cidade portuária no Mar Negro que deveriam carregar grãos para embarques para a Europa e África. "Nada está acontecendo", disse um deles. "Os navios foram convidados a ancorar e esperar. A iniciativa de grãos deveria terminar em meados de novembro, mas parece que acabou depois do ataque em Sebastopol."