Após nova ameaça nuclear da Rússia, Biden convoca países a se manifestarem

"Vamos falar claramente. Um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas invadiu seu vizinho, tentou apagar um estado soberano do mapa", o presidente começou dizendo. "A Rússia violou descaradamente os princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas". Por ser um membro permanente do Conselho de Segurança, a Rússia tem poder de veto em qualquer decisão que os demais países tomarem sobre a Ucrânia.

Putin diz que 'Ocidente cruzou todas as linhas' na Ucrânia

'Isso não é um blefe'

Em pronunciamento televisionado, o presidente russo Vladimir Putin ordenou nesta quarta-feira a primeira mobilização nacional do país desde a 2ª Guerra. No anúncio, ele alerta o Ocidente que, se a "chantagem nuclear" continuar, Moscou responderia com todo o seu vasto arsenal atômico.

A medida prevê a mobilização de até 300 mil reservistas para lutar na Guerra da Ucrânia, evidenciando as dificuldades que a Rússia enfrenta em sua invasão do país, com a retomada de território pelas forças ucranianas e a dificuldade dos russos em tomar Kiev e derrubar o governo do presidente Volodmir Zelensky.

No pronunciamento pré-gravado transmitido na TV, Putin disse também que irá proteger as populações dos territórios ocupados que pretende anexar após referendos a serem feitos em quatro regiões ucranianas a partir de sexta (23) - Donbas, Donetsk e Lugansk, junto com Kherson e Zaporizhzia - e que está disposto fazer isso com armas nucleares contra os EUA e aliados que apoiam Kiev.

"Se a integridade territorial de nosso país estiver ameaçada, usaremos todos os meios disponíveis para proteger nosso povo - isso não é um blefe", disse Putin. Segundo ele, a Rússia enfrenta "1.000 km de linhas de frente contra o Ocidente na Ucrânia" - referência à ajuda de bilhões de dólares em armas e inteligência fornecidas a Kiev por EUA e outros países do Ocidente. "Na sua política agressiva antirrussa, o Ocidente cruzou todas as linhas", disse Putin.

Na prática, caso a população aprove a anexação, Moscou passaria a considerar as quatro regiões como parte de seu próprio território, tornando uma agressão ucraniana a essas áreas um ataque à nação russa, e propícia a retaliações inclusive com armas nucleares - a doutrina nuclear russa prevê o uso da bomba em caso de ataques.

Os esforços podem preparar o terreno para Moscou intensificar a guerra contra as forças ucranianas que lutam com sucesso para recuperar essas áreas, principalmente em Lugansk.