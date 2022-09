Funeral de Elizabeth II ocorre nesta segunda-feira: veja como será a cerimônia

Após um longo velório, com filas de mais de 24 horas para prestar uma última homenagem, o enterro da rainha britânica Elizabeth II está marcado para esta segunda-feira. A cerimônia acontece na Abadia de Westminster, em Londres, a partir das 11h (horário de Brasília). É esperada a presença de mais de 2 mil convidados, entre chefes de Estado e representantes de governos estrangeiros, incluindo todas as nações do Reino Unido e da Commonwealth (antigas colônias britânicas ainda ligadas à coroa).

O velório público, que acontece desde a última quarta-feira, será encerrado às 2h30min da madrugada de segunda-feira, horário de Brasília, 06h30min do horário local. O funeral prevê leitura de lições, momentos de oração e bênçãos, seguidos de dois minutos de silêncio em todo o Reino Unido. Após, o caixão da rainha irá em procissão até o Arco de Wellington e, de lá, será conduzido ao Castelo de Windsor, onde o serviço está previsto para começar às 16h. O sepultamento propriamente dito ocorre em cerimônia privada na Capela Memorial do Rei George VI, na presença de familiares. Elizabeth II será enterrada junto ao marido Phillip, duque de Edimburgo.

O chefe de Transporte para Londres, Andy Byford, afirmou no domingo que a demanda de transportes na capital britânica "chegará a um clímax" na segunda-feira. Em todo o país serão executados cerca de 250 serviços ferroviários extras, incluindo alguns trens noturnos. Peter Hendy, presidente da Network Rail, disse esperar a maior operação de transporte público desde os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres, em 2012.

Mais de 100 voos do Aeroporto de Heathrow serão cancelados para evitar barulho de aeronaves perturbando o funeral na Abadia de Westminster e a cerimônia posterior no Castelo de Windsor. O aeroporto do oeste de Londres disse que 15% dos 1.200 voos previstos para decolar ou pousar na segunda-feira serão afetados.

Agência Estado, com agências