Rei Charles III e irmãos velam Elizabeth II na 'vigília dos príncipes'

O novo rei Charles III chefiou nesta sexta-feira (16), ao lado de seus irmãos, uma vigília em torno do caixão de sua mãe, a rainha Elizabeth II, na capela ardente estabelecida na parte mais antiga do Parlamento britânico, em Londres.

Charles III e seus irmãos Anne, de 72 anos, Andrew (62) e Edward (58) prestam homenagem a sua mãe com a "Vigília dos Príncipes", uma tradição iniciada em 1936, quando os quatro filhos de George V permaneceram em guarda ao redor de seu caixão.

Durante 10 minutos, eles permanecem com as cabeças inclinadas ao lado do caixão de carvalho, vestidos com seus trajes militares. Andrew recebeu uma autorização especial para usar o traje, a própria rainha retirou a honraria no ano passado por seu envolvimento em um escândalo sexual.